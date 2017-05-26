Тайрон Лю: Леброна Джеймса всегда будут сравнивать с Майклом Джорданом

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю уверен, что форвард его команды Леброн Джеймс не избежит проведения параллелей с Майклом Джорданом, даже обогнав его по результативности в плей-офф.

«Джеймса и Джордана всегда будут сравнивать и говорить о них. Но обойдя Майкла в плей-офф на этом этапе карьеры, Леброн доказал, что он умеет побеждать. Он регулярно доходит до решающих стадий плей-офф, показывая отличную игру, и это награда за его упорный труд», – цитирует Лю ESPN.

Джеймс сумел выйти в финал плей-офф седьмой раз подряд.