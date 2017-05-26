Смарт: «Бостон» – молодая команда, и «Кливленд» воспользовался нашими ошибками

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт поделился мнением о причинах поражения команды от «Кливленд Кавальерс» в финале Восточной конференции.

«Кавальерс» уже не раз играли на этой стадии. А для нашей молодой команды это было впервые. Мы наделали много ошибок, которые непозволительны на таком уровне. А соперники воспользовались этим. Они сделали в точности то, что было нужно, чтобы победить нас. Нужно отдать им должное за это», – цитирует Смарта ESPN.

«Бостон» проиграл серию «Кливленду» со счётом 1-4.