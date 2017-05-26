Овечкин проведёт автограф-сессию перед матчем ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт автограф-сессию перед стартовым матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт «армейцев». Мероприятие состоится в 18:30 в фойе трибуны имени Сергея Белова. Пришедшие на него болельщики получат в подарок плакаты с изображением хоккеиста и его подписью.

До отъезда в НХЛ Овечкин выступал за московское «Динамо». Он является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России.