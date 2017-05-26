Корвер: о серии с «Голден Стэйт» подумаем завтра

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайл Корвер после победы над «Бостон Селтикс» в финале Восточной конференции не стал уделять много внимания предстоящей встрече в финале с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Голден Стэйт» – очень сильная команда, и мы её очень уважаем. Я знаю, что у наших команд уже есть история противостояния в решающих сериях. Но сейчас мы собираемся отпраздновать успех в финале Восточной конференции, а о соперничестве с «Уорриорз» подумаем завтра», – цитирует Корвера ESPN.

«Кливленд» выиграл серию у «Бостона» со счётом 4-1.