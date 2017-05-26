Ткаченко: ЦСКА вновь будет чемпионом Единой лиги ВТБ

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Владимир Ткаченко считает, что московский ЦСКА вновь станет чемпионом Единой лиги ВТБ. В полуфинальной серии, первый матч которой состоится 26 мая в Москве, «армейцам» предстоит побороться за выход в финал с «Локомотивом-Кубань».

«Локомотив-Кубань» неплохо провёл регулярный сезон, они, безусловно, окажут сопротивление, но уровень команд и мастерство разные. ЦСКА попросту сильнее, как ни крути. У команды Димитриса Итудиса проблем в этой серии не возникнет. Скорее всего, будет 3-0 в пользу ЦСКА. В конечном итоге ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБ. Текущая ситуация и соперники позволяют. Сейчас «Локомотив», «Зенит» и «Химки» не могут сравниться с ЦСКА.

ЦСКА проиграл Евролигу, хотя имел все шансы на второй титул подряд. Теперь команде надо выигрывать Лигу ВТБ, чтобы хоть с нормальным настроением уйти в отпуск. Уверен, что ребята из ЦСКА выйдут злыми на серию с «Локомотивом», выйдут настроенными и закончат сезон на позитиве», — приводит слова Ткаченко «Р-Спорт».