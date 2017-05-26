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Итудис — лучший тренер Единой лиги ВТБ

26 мая 2017, пятница. 19:49. Баскетбол

Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис получил титул лучшего тренера Единой лиги ВТБ в уходящем сезоне, об этом сообщает официальный сайт турнира.

Церемония награждения состоялась перед стартом первого поединка полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

В завершившемся регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ Димитрис Итудис и его ЦСКА занял первое место, победив в 22 матчах из 24. При этом команда лидировала в лиге по набранным очкам (93,9 в среднем за матч) и стала второй по эффективности обороны (74,3 очка в среднем за матч).

Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
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