Итудис — лучший тренер Единой лиги ВТБ

Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис получил титул лучшего тренера Единой лиги ВТБ в уходящем сезоне, об этом сообщает официальный сайт турнира.

Церемония награждения состоялась перед стартом первого поединка полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

В завершившемся регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ Димитрис Итудис и его ЦСКА занял первое место, победив в 22 матчах из 24. При этом команда лидировала в лиге по набранным очкам (93,9 в среднем за матч) и стала второй по эффективности обороны (74,3 очка в среднем за матч).