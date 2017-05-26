Итудис: победа в номинации «Тренер года» — это заслуга всего ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис выступил с речью после получения приза лучшему тренеру Единой лиги ВТБ по итогам завершающегося сезона.

«Хотел бы поблагодарить лигу за признание и за награду. Этот трофей формально является индивидуальным, он упоминается с моим именем, но на самом деле он относится ко многим именам и фамилиям. Его заслуживают Андрей Ватутин, Наталья Фураева и Андрей Щепанков, работающие с нами и пригласившими меня сюда, все мои помощники – Андреас Пистиолис, Даррил Миддлтон, Антон Юдин, Костас Хацихристос, Денис Годлевский и Евгений Бурин. Наконец, последними, но не менее важными отмечу игроков, без которых всё это было бы невозможным. Хочу поблагодарить за вклад каждого из упомянутых. И хочу сказать спасибо болельщикам за помощь. Я с позитивом смотрю в будущее, уверен, их будет всё больше и больше», — приводит слова Итудиса пресс-служба лиги.