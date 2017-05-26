Маркович может заменить Теодосича в ЦСКА

ЦСКА проявляет серьёзный интерес к разыгрывающему «Зенита» Стефану Марковичу, утверждает Sportando.

«Армейцы» рассматривают 29-летнего серба в качестве идеальной замены Милошу Теодосичу, который по окончании сезона может покинуть клуб и перебраться в НБА. 21 мая Милош сообщил, что примет решение о своём будущем в ближайшие недели. Одним из кандидатов на его место также называется защитник «Филадельфия Сиксерс» Серхио Родригес.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Маркович набирал в среднем 10,3 очка за матч. Его контракт с «Зенитом» подходит к концу.