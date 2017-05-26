ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» и повёл в полуфинальной серии 1-0

Московский ЦСКА одержал победу в первом полуфинальном поединке серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань». Подопечным Итудиса удавалось вести игру практически на протяжении всего матча, перед заключительной четвертью преимущество ЦСКА составляло 7 очков.

В последней десятиминутке краснодарцам удалось подобраться к ЦСКА на расстояние двух очков, однако хозяева сумели довести матч до победы — 101:95.

Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков, у «Локомотива-Кубань» 21 балл в активе Марди Коллинза