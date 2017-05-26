Курбанов: за что удалили? Я просто повернулся и посмотрел на арбитра

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал эпизод со своим удалением в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (101:95).

«После четвёртого фола, который мне выписал арбитр, я повернулся и просто посмотрел на него. За что тут же получил технический. Не верите? Посмотрите запись. Не ругался, ничего не сказал. Я удивился — и всё», — сказал Курбанов после матча.

Вторая игра полуфинальной серии лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится в воскресенье, 28 мая, в Москве.