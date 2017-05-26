Хайнс: ЦСКА и «Локомотив» реализовали по 62% трёхочковых? Ничего себе!

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс после победы над «Локомотивом-Кубань» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ отметил феноменальную реализацию дальних бросков обеими командами.

«Игра получилась очень неплохой. «Локо» точно атаковал из-за дуги. Какой у них процент реализации трёхочковых? 62%, как и у ЦСКА? Ничего себе! Соперник показал впечатляющую точность в первой половине. Но после большого перерыва мы сумели отыграться и забивали в ключевые моменты, а также хорошо действовали в обороне», – передаёт слова Хайнса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 101:95, после которой он повёл в серии 1-0.