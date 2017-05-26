Аарон Джексон: «Кливленд» выиграет финал плей-офф НБА со счётом 4-3

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон после победы над «Локомотивом-Кубань» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ дал прогноз на финальную серию плей-офф НБА.

«Надеюсь, что все те, кто предсказывает победу «Голден Стэйт», окажутся неправы. Мой прогноз – «Кливленд» выиграет в семи матчах. Я хочу, чтобы так случилось, потому что в таком случае успею посетить последний поединок финала», – передаёт слова Джексона корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 101:95, после которой он повёл в серии 1-0.