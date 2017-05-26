Турция выдала ордер на арест Кантера

Турция выдала ордер на арест центрового «Оклахома-Сити Тандер» Энеса Кантера, сообщает Sabah. В настоящее время турецкие власти ожидают от Интерпола «красное уведомление» на включение баскетболиста в международный розыск. Они убеждены, что Энес является пособником террористической организации.

Кантер, которого лишили турецкого гражданства, ответил на эту публикацию в «Твиттере»: «Вам меня не поймать. Ха-ха-ха. Не тратьте силы понапрасну. Я уже направляюсь в Турцию, чтобы плюнуть в ваши уродливые, перекошенные от ненависти лица».

Ранее сообщалось, что власти Турции обеспокоены сообщениями Кантера в поддержку Фетхуллаха Гюлена в социальной сети. Последний был обвинён в попытке государственного переворота и вынужден жить за пределами страны.