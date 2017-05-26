Томас: с радостью останусь в «Бостоне» надолго

Защитник «Бостон Селтикс» Айзея Томас рассказал, что хотел бы остаться в команде как можно дольше и попытаться выиграть с ней чемпионский титул.

«Бостон» изменил мою карьеру и всю мою жизнь. Я бы с радостью оставался тут как можно дольше и постарался бы выиграть здесь чемпионский титул. Но как вы знаете, это бизнес и произойти может всё что угодно. Я понимаю это, но, повторюсь, я бы с удовольствием оставался тут. Здесь словно всё для меня — и город, и сама наша организация", — цитирует Томаса The Score.