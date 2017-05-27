Р. Джефферсон: рекорд Джеймса в плей-офф будет нерушим

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон уверен, что рекорд, установленный Леброном Джеймсом, будет недостижимым многие годы. Минувшей ночью лидер команды из Огайо стал лучшим снайпером в истории лиги в плей-офф, пройдя по этом показателю легендарного Майкла Джордана.

«Когда он завершит играть, его рекорд будет держаться. Есть рекорды, которым суждено простоять многие годы: Джо ди Маджо, Уилт Чемберлен. Очевидно, что его рекорд будет держаться долгое время. То, что он сделал сейчас, пройдя рекорд Джордана в расцвете сил, говорит о том, что это достижение будет нерушимым. Если Леброн добавит к своему показателю ещё 1000 очков, кто сможет это превзойти?» — приводит слова Джефферсона The Score.