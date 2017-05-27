Дюрант: мой переход в «Голден Стэйт» не повлиял на конкуренцию команд в НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не считает, что его переход в калифорнийский клуб прошлым летом сильно изменил расклад сил в НБА.

«Разве я виноват в том, что «Орландо» не может пробиться в плей-офф на протяжении пяти или шести лет подряд? Я виноват в том, что «Бруклин» отдал пики «Бостону»? Разве я виноват в том, что эти команды играют плохо?

Я не могу выступать за каждый клуб лиги. Правда в том, что я покинул только одну команду. Это ещё одна команда, которую вы, наверное, считали претендентом на титул. Только одна команда. Я не мог сделать всю Восточную конференцию лучше. Я не мог сделать всю Западную конференцию лучше», – приводит слова Дюранта USA TODAY.