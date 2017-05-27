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Ст. Карри: «Кливленд» и «Голден Стэйт» работали весь год, чтобы выйти в финал

27 мая 2017, суббота. 09:54. Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри не считает доминирование своей команды и «Кливленд Кавальерс» проблемой для НБА.

«Мы и «Кливленд» тяжело работали на протяжении года, чтобы сейчас бороться за чемпионство. В НБА полно талантов, как и всегда. Каждую ночь вам бросают вызов. Каждая ночь была трудной. Если вы позволяете себе расслабиться во время регулярного чемпионата и плей-офф, то не попадёте в финал. Вы должны сделать что-то. Вы должны выходить на паркет каждую ночь и проявлять себя», – приводит слова Карри ESPN.

Напомним, что «Уорриорз» пока не потерпел ни одного поражения в плей-офф. «Кавальерс» на пути к финалу проиграл лишь один раз.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Стивен Карри
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