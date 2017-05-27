Эйндж: существует вероятность того, что в «Бостоне» произойдут большие изменения

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж рассказал о планах на межсезонье.

«Я чувствую, что предстоящее лето станет очень напряжённым для нас. Нам придётся принять множество непростых решений. Мы будем готовы к этому. Пока что единственным человеком, который не вовлечён в этот процесс, является Брэд Стивенс. Но мы введём его в курс дела, когда он немного отдохнёт.

Существует вероятность того, что у нас произойдут большие изменения. Возможно, изменений будет и мало. Многое будет зависеть от того, что мы сможем заполучить во время драфта, от сделок перед открытием рынка свободных агентов и на самом рынке свободных агентов. Сейчас много чего неизвестно. Мы обсуждаем это, строим планы, но нет никакой уверенности. Это захватывающее время для нас», – приводит слова Эйнджа Boston Herald.