Дюрант: финал плей-офф-2012 был особенным временем для меня и «Оклахома-Сити»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поделился воспоминаниями о выходе в финал плей-офф сезона-2011/12.

«Когда мы вышли в финал, я просто почувствовал, что это было наше время. Мы хотели этого момента. Мы заслужили этого. Это было просто особенное время», – приводит слова Дюранта The Undefeated.

В финале плей-офф 2012 года «Оклахома-Сити» проиграл «Майами Хит», за который тогда выступал нынешний лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, со счётом 1-4. Предстоящий финал станет вторым в карьере Дюранта.