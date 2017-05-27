Д. Гриффин: надеюсь, все будут говорить, что у «Кливленда» нет шансов в финале

Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин признался, что его команде нравится быть в статусе андердога.

«Надеюсь, все будут говорить, что у нас нет шансов. Сейчас наша команда демонстрирует свой лучший баскетбол. Это будет невероятная битва. Чем больше перевес, тем лучше мы играем вместе. Мы действительно сплотимся. Наши игроки рады снова оказаться в финале. Они, безусловно, заслужили возможность вновь побороться за титул», – приводит слова Гриффина Cleveland Plain Dealer.

Напомним, что в финале Восточной конференции «Кавальерс» победил «Бостон Селтикс» со счётом 4-1.