Док Риверс: уверен, что Крис Пол останется в «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс заявил, что разыгрывающий Крис Пол, который летом выйдет на рынок свободных агентов, продлит соглашение с клубом.

«Уверен ли я в том, что Крис Пол останется в «Клипперс»? Безусловно.

Хочу ли я видеть Пола Джорджа в своей команде? Извините, но я не могу комментировать это», – приводит слова Риверса TMZ.

Напомним, что к Крису проявляет интерес «Сан-Антонио Спёрс», однако самые выгодные финансовые условия 32-летнему разыгрывающему может предложить только «Клипперс».