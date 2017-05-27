Майк Браун: чувствую, что помог Джеймсу вырасти как игроку

Исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун поделился воспоминаниями о совместной работе с форвардом Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс».

«Мы были хороши. Леброн был молод. У нас никогда не было постоянного игрока, который выполнял функции второй опции в нападении. Временами нам становилось трудно из-за этого, особенно на поздних стадиях плей-офф. Но наши игроки были потрясающими, они проделывали отличную работу. Им удавалось выигрывать матчи. Я чувствую, что помог Джеймсу вырасти как игроку, а он определённо помог расти мне», – приводит слова Брауна The Undefeated.