Коти Кларк покинул УНИКС и будет играть в чемпионате Пуэрто-Рико

Американский форвард Коти Кларк прекратил сотрудничество с казанским УНИКСом и продолжит свою карьеру в составе чемпионов Пуэрто-Рико «Капитанес де Аресибо», об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает агент игрока Мишко Ражнатович.

В УНИКСе Кларк отыграл один сезон. Проведя 19 поединков в Единой лиге ВТБ в составе казанцев, американец набирал в среднем по 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи.

Отметим, что до перехода в УНИКС Кларк играл именно за «Капитанес де Аресибо». Кроме того, в активе баскетболиста 3 поединка в НБА в составе «Бостон Селтикс» в 2015 году.