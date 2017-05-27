Маркович: «Зенит» уже почти вышел в финал, так что играть надо в любом состоянии

Защитник «Зенита» Стефан Маркович прокомментировал вторую победу своей команды в матче полуфинальной серии плей-офф с «Химками» (92:89), заверив, что не испытывает особых проблем со здоровьем в преддверии третьего поединка серии.

«Со мной всё нормально, просто в одном из проходов потянул мышцы спины, после чего её просто заблокировало. Это плей-офф, мы практически уже вышли в финал, так что здесь нужно играть в любом состоянии, но мы посмотрим.

Главное, что это точно не хроническая травма. Что касается самой игры, то она отражает весь наш сезон. Мы стартовали с большим количеством травм, у нас было много преград на пути, но мы верили в себя, сражались до конца и победили. То же самое я говорил парням в раздевалке. 2-0 – это здорово, но нам предстоит сделать ещё много работы», — рассказал Маркович корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Планидину в эксклюзивном комментарии.