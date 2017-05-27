Тулсон: «Химки» никогда нельзя сбрасывать со счетов

Защитник «Зенита» Райан Тулсон прокомментировал победу команды над «Химками» (92:89) во втором полуфинальном поединке серии плей-офф Единой лиги ВТБ, отметив, что, несмотря на преимущество, сбрасывать со счетов команду Ивановича по-прежнему нельзя.

«Мы ужасно стартовали, да и Алексей Швед просто потрясающе играл в первой половине. Но мы продолжали верить в себя и понемногу отыгрывали это отставание в каждой четверти. Становились всё лучше и в концовке просто воспользовались их усталостью и перебором фолов. Но вы никогда не можете сбрасывать «Химки» со счетов. Да, нам нужна всего одна победа, но они будут очень опасны.

Знаете, когда раненное животное загнано в угол, оно становится наиболее опасным. Мы ожидаем сложной игры. Естественно, Алексей Швед – наша основная цель в защите. Лично я вообще считаю, что он заслуживает титула MVP, поэтому тренер поздравил нас с тем, как мы командно отзащищались против него", — сказал Тулсон в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Планидину.