Лав: я не чувствую, что «Кливленд» — аутсайдер в финале с «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав сказал, что не считает свою команду аутсайдером в финальной серии НБА, в которой она встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я не чувствую, что наша команда — аутсайдер. Мы отлично подходим для борьбы с «Голден Стэйт», и они бы сказали то же самое про нас», — приводит слова Лава Cleveland Plain Dealer.

Первый матч финальной серии НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» состоится 2 июня на «Оракл-Арене» в Окленде. Лав в текущем сезоне принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал по 19 очков, совершал по 11,1 подбора и отдавал по 2 передачи.