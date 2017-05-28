Швед: с Моней можем кричать друг на друга, так было и в «Динамо», и в «Химках»

Форвард «Химок» Алексей Швед прокомментировал итоги второго матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ с «Зенитом» (89:92, 0-2 — в серии). Баскетболист также рассказал об игровом эпизоде, случившемся на последней минуте игры — Швед получил пятый фол, после того как потерял мяч из-за недопонимания с Сергеем Моней.

«Это не „Зенит“ перестроился во второй половине, это было то, что я не хочу даже обсуждать. Если так позволяют играть „Зениту“, то мы будем так же играть в третьем матче. С Моней мы всегда можем кричать друга на друга — так было в московском „Динамо“, так происходит в „Химках“. Мы уже через пару минут успокоились, это игровая ситуация. Болейте за „Химки“, болейте за меня, мы будем стараться взять третий матч! И у нас есть уверенность, что еще поборемся», — сказал Швед.