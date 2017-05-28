Лю: не собираюсь мотивировать игроков «Кливленда» статусом аутсайдеров финала

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю не собирается использовать в подготовке к финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» тот факт, что букмекеры считают фаворитом противостояния соперника.

«Я не собираюсь мотивировать игроков «Кливленда» статусом аутсайдеров финала. Мы же будем играть в финальной серии плей-офф НБА. Это само по себе достаточная мотивация. Меня не волнуют прогнозы букмекеров и болельщиков. И мы не будем использовать их мнение в качестве оправдания. Наша цель была определена ещё в начале сезона – это чемпионский титул. На этом мы и сосредоточены», – цитирует Лю ESPN.