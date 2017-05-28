Брэдли: в минувшем сезоне для «Бостона» было много позитивного

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли подвёл итоги сезона для команды.

«Конечно, после пятого матча с «Кливлендом» все игроки были разочарованы тем, что завершили сезон таким образом, ещё и на глазах своих болельщиков. Но в целом для нас в минувшем чемпионате было много позитивного. Мы стали одной из всего трёх команд НБА, которая продолжала бороться в конце мая. Это было одной из наших целей, хотя главной являлся чемпионский титул. Но дойти до финала Восточной конференции в первый же год после формирования нынешнего состава – это уже большое достижение», – цитирует Брэдли ESPN.