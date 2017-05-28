Ст. Карри: «Кливленд» получает удовольствие от игры, и мы хотим помешать этому

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри высказал мнение о сопернике по предстоящей финальной серии плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс».

«В большинстве случаев мы знаем, чего ожидать на площадке от Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга. Нам хорошо известен стиль каждого из них. Но кроме того, в действиях «Кливленда» видна командная химия и настрой на одну волну. Судя по всему, игроки «Кавальерс» получают удовольствие от игры. И мы хотим каким-то образом помешать этому», – передаёт слова Карри Yahoo Sports.