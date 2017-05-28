Джеральд Грин: конечно, я хочу продолжить карьеру в «Бостоне»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джеральд Грин прояснил свои планы на будущее.

«Конечно, я хочу продолжить карьеру в «Бостоне». Почему бы и нет? Мне не нравится начинать то, что я не смогу завершить. К тому же мы с Айзеей Томасом близкие друзья. И он не единственный, с кем я подружился в «Селтикс». Меня же выбрал на драфте именно «Бостон». А Брэд Стивенс – гений. Играть под его руководством – это честь», – цитирует Грина ESPN.

В нынешнем сезоне 31-летний Грин набирал по 5,6 очка за 11 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 7,5 очка за 15 минут в плей-офф.