Джефф ван Ганди: при всём уважении к «Кливленду» уровень «Уорриорз» намного выше

Бывший тренер НБА, а ныне телеаналитик Джефф ван Ганди не видит предпосылок для напряжённой борьбы в предстоящей финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

«Не думаю, что «Кливленд» сможет бросить вызов «Голден Стэйт». Скорее всего, после четырёх матчей «Уорриорз» снова будут вести 3-1. За то время, что я слежу за НБА, в нынешнем сезоне разница в силе между финалистами наибольшая. При всём уважении к «Кавальерс» уровень «Голден Стэйт» намного выше», – цитирует ван Ганди San Francisco Chronicle.