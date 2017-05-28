Пачулия: не читаю прессу и полностью отключился от социальных сетей

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия признался, что накануне старта финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» сосредоточен исключительно на баскетболе.

«В финале я ставлю на кон всё. У «Кливленда» точно такой же слоган? В самом деле? Даже не слышал об этом. Всё дело в том, что после серии с «Сан-Антонио» я не читаю прессу и социальные сети. Полностью отключился от всего подобного», – цитирует Пачулию San Francisco Chronicle.

Для 33-летнего Пачулии предстоящий финал станет первым в карьере.