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Юдо: хочу достичь высот Кириленко в игре в обороне

28 мая 2017, воскресенье. 12:51. Баскетбол

Самый ценный игрок «Финала четырёх» Евролиги центровой «Фенербахче» Экпе Юдо рассказал, кто является для него образцом для подражания.

«Я всё ещё хочу достичь высот Андрея Кириленко. Он был выдающимся специалистом по игре в обороне. Но мне кажется, я сумел добавить новые оттенки в это искусство. Блок-шотами, умением защищаться против игроков задней линии и перехватывать. Если я продолжу в том же духе, то в конце карьеры смогу сказать, что сделал всё возможное», – передаёт слова Юдо официальный сайт Евролиги.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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Андрей Кириленко Экпе Юдо
Новости. Баскетбол
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Какая команда выиграет «Финал четырёх» Евролиги?
ЦСКА
573 (47%)
«Олимпиакос»
103 (9%)
«Реал»
205 (17%)
«Фенербахче»
329 (27%)
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