Швед: судейские ошибки в концовке могли повлиять на итог матча с «Зенитом»

Защитник «Химок» Алексей Швед назвал одну из причин поражения во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Было несколько судейских ошибок в концовке матча, которые могли повлиять на итог. Но мы играли хорошо, теперь будем делать всё, чтобы отыграться в серии. То, что мы проигрываем 0-2, не трагедия. Ещё поборемся за выход в финал Единой лиги», – цитирует Шведа ТАСС.
Встреча закончилась выездным поражением «Химок» со счётом 89:92, после которого они уступают в серии 0-2.
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