ЦСКА вновь победил «Локомотив-Кубань» и повёл в полуфинальной серии 2-0

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу во втором поединке полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань». На старте поединка хозяева уверенно повели игру и завершили первую четверть с перевесом в 5 очков.

Уже во второй десятиминутке краснодарцы навязали команде Итудиса борьбу и даже сумели выйти вперёд, тем не менее на большой перерыв команды ушли при счёте 38:36 в пользу ЦСКА.

После перерыва «Локомотив-Кубань» снова вышел вперёд, но, как и в первом случае, лидерство краснодарцев было недолгим. В дальнейшем ЦСКА контролировал ход поединка, а в завершающей четверти довёл преимущество до комфортного, победа ЦСКА – 84:71.

Самым результативным в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 20 очков. У «Локомотива-Кубань» 24 очка в активе Райана Брокхоффа. Счёт в серии — 2-0.