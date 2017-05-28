Курбанов: во втором матче ЦСКА сыграл агрессивнее в защите

Форвард ЦСКА Никита Курбанов считает, что вторая игра с «Локомотивом» (84:71) его команде удалась лучше благодаря агрессивной обороне.

«У нас было много потерь — порядка 13. На вторую половину вышли с хорошим настроем на игру в защите, несмотря на то что „Локомотив“ часто забивал трёхочковые. Но мы хорошо действовали в нападении, создали преимущество, которое удалось удержать до конца.

Допустили ошибки со свободными трёхочковыми «Локо», и они наказывали нас. «Локомотив» играл по-другому? Нет. Может, это мы играли иначе — агрессивнее в защите, за счёт чего и удалось создать преимущество.

Не назову прошлый матч удачным или нет. Сейчас ты выходишь и стараешься максимально помочь команде. Вчера игра получилась немного смазанной, а сегодня удалось набрать немного очков. Чем могу, тем помогаю", — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.