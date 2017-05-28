Курбанов: назову MVP Алексея Шведа

Форвард ЦСКА Никита Курбанов считает, что самым ценным игроком нынешнего сезона Единой лиги ВТБ должен быть признан защитник «Химок» Алексей Швед.

«Наверное, я назову Алексея Шведа. Он наиболее ярко выступает в этом году, если брать статистические данные. На мой взгляд, пусть это будет Швед», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

В нынешнем сезоне Швед набирает в среднем 23,2 очка (второй показатель в лиге), 5,5 передачи и 3,5 подбора, проводя на площадке 29,1 минуты за игру.