Лэмбир: Джеймс лучше Джордана, он умеет всё

Бывший игрок НБА Билл Лэмбир выразил мнение, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс превосходит шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана за счёт большей универсальности на паркете.

«Я выбираю Леброна, совершенно точно. Леброн умеет всё, а Майкл не мог собрать все подборы. Не умел так раздавать передачи, как Леброн. Он был сосредоточен на наборе очков — смертоносный убийца, но в остальных компонентах игры Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана», — цитирует Лэмбира Cavs Nation.