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Лэмбир: Джеймс лучше Джордана, он умеет всё

28 мая 2017, воскресенье. 21:44. Баскетбол

Бывший игрок НБА Билл Лэмбир выразил мнение, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс превосходит шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана за счёт большей универсальности на паркете.

«Я выбираю Леброна, совершенно точно. Леброн умеет всё, а Майкл не мог собрать все подборы. Не умел так раздавать передачи, как Леброн. Он был сосредоточен на наборе очков — смертоносный убийца, но в остальных компонентах игры Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана», — цитирует Лэмбира Cavs Nation.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Леброн Джеймс Майкл Джордан
Новости. Баскетбол
28 мая 2017, воскресенье
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