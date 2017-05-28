Антонов: не скажу, что ЦСКА победил «Локомотив» в эконом-режиме

Форвард ЦСКА Семён Антонов отметил, что его команда не экономила сил во втором матче с «Локомотивом-Кубань» (84:71).

«Я не скажу, что мы сегодня играли и победили „Локомотив“ в эконом-режиме. Было много мужской борьбы. Может, мы просто не так зрелищно сегодня играли в нападении, как ранее. Думаю, болельщикам понравилась игра. Главное, что мы справились с соперником. В таких матчах зрелищность и всё остальное отходит на второй план. „Локомотив“ — очень боеспособная команда, они показали, что могут хорошо играть и на выезде. В Краснодаре нам придется ещё сложнее.

Мы хорошо играли в защите сегодня, особенно во второй половине матча. В первой половине у нас было много потерь, но с самого начала матча мы контролировали ход игры. Наши потери в начале встречи позволили «Локомотиву» вернуться в игру. В большом перерыве мы внесли коррективы, хорошо защищались против лидеров «Локомотива» и поэтому уменьшили количество потерь", — приводит слова Антонова «Р-Спорт».