А. Томас: я должен вернуться на уровне MVP

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас намерен вернуться в строй на уровне самого ценного игрока лиги после разрыва мышцы бедра, из-за которого он досрочно закончил сезон-2016/17. Томас получил травму во втором матче финала конференции с «Кливленд Кавальерс».

«Мой план — играть до 40 лет. И все доктора об этом знают. Они должны сделать всё, чтобы помочь мне не просто вернуться в игру, а вернуться на уровне MVP. Вот что я объяснял докторам и тренерскому штабу: я должен вернуться, став ещё лучше. И я это сделаю», — приводит слова Томаса SLAM Online.