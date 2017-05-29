Джеймс: шансы «Кливленда» на титул очень высоки

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс высоко оценивает шансы своей команды на победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в финале чемпионата НБА.

«Обе команды стали лучше в сравнении с прошлым годом. К чему это приведёт? Мы пока не знаем. В Вегасе нас считают аутсайдерами? Мне всё равно, я там только в блэкджек играю.

Мне повезло вывести две разные команды по четыре раза в финал каждую. Ещё никто этого не делал. И я считаю, что наши шансы высоки. Очень высоки», — приводит слова Джеймса корреспондент Рик Ноланд.