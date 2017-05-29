Уолл: слабая «скамейка» помешала «Вашингтону» выйти в финал Востока

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл считает, что его команда потерпела поражение от «Бостон Селтикс» (3-4) во втором раунде плей-офф из-за слабой «скамейки» запасных.

«Мы должны помочь своей «скамейке». Если быть честным, то «скамейка» была причиной наших поражений в каждом полуфинале конференции. Нашу «скамейку» переигрывали.

У «Вашингтона» есть костяк. Думаю, что добавив несколько игроков, мы решим свои проблемы. Но у нас всё равно был шанс на победу в серии. Вероятность выхода в финал Востока была 50 на 50. Нам не хватило всего одного матча. Мы не могли просить о большем», – приводит слова Уолла CSN Midatlantic.