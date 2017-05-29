Войнаровски: маловероятно, что «Сан-Антонио» подпишет контракт с Полом

Инсайдер Эдриан Войнаровски считает, что руководство «Сан-Антонио Спёрс» не станет подписывать контракт с разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Крисом Полом, который предстоящим летом выйдет на рынок свободных агентов.

«Руководству «Сан-Антонио» придётся сильно изменить состав команды, чтобы подписать Пола, и всё это ради 32-летнего разыгрывающего. Да, он проведёт ещё несколько отличных сезонов, но не думаю, что боссы «Сан-Антонио» пойдут на такие изменения в клубе», – приводит слова Войнаровски Rotoworld.

Напомним, что «Клипперс» являются единственным клубом НБА, который сможет предложить Полу пятилетний контракт на $ 205 млн. Максимальное предложение от «Сан-Антонио» может составить $ 152 млн на четыре года.