Войнаровски: маловероятно, что «Сан-Антонио» подпишет контракт с Полом
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Инсайдер Эдриан Войнаровски считает, что руководство «Сан-Антонио Спёрс» не станет подписывать контракт с разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Крисом Полом, который предстоящим летом выйдет на рынок свободных агентов.
«Руководству «Сан-Антонио» придётся сильно изменить состав команды, чтобы подписать Пола, и всё это ради 32-летнего разыгрывающего. Да, он проведёт ещё несколько отличных сезонов, но не думаю, что боссы «Сан-Антонио» пойдут на такие изменения в клубе», – приводит слова Войнаровски Rotoworld.
Напомним, что «Клипперс» являются единственным клубом НБА, который сможет предложить Полу пятилетний контракт на $ 205 млн. Максимальное предложение от «Сан-Антонио» может составить $ 152 млн на четыре года.
Новость по теме«Сан-Антонио» рассматривает возможность подписания Пола
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