Дюрант: Боб Майерс не пытается всем видом показать, что он лидер

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Гарнетт лестно отозвался о генеральном менеджере клуба Бобе Майерсе.

«Майерс не пытается всем видом показать, что он лидер. Боб принимает важные решения, но мы работаем вместе, все мы, особенно он и Стив Керр. Если вы увидите Боба вместе с несколькими сотрудниками «Голден Стэйт», то вряд ли скажете, что он президент клуба. Он просто подходит всем. Мы часто говорим о лидерах, которые ведут за собой, но речь не всегда должна идти о вашей личности. Это может быть подбадривание, работа с другими людьми, умение слушать и учиться. У него есть все эти черты, и мне кажется, что именно поэтому он ведёт нас вперёд», – приводит слова Дюранта RealGM.