Абдул-Джаббар: Зубац может научиться хорошо исполнять мой «небесный крюк»

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар рассказал, что хочет помочь центровому «Лос-Анджелес Лейкерс» Ивице Зубацу улучшить свои навыки.

«У него может хорошо получиться мой «небесный крюк». Самое главное, что он высокий и у него длинные руки. Если он сможет развить чувство броска и улучшить ловкость, то сможет успешно этим пользоваться», – приводит слова Абдул-Джаббара Dime Magazine.

Зубац в минувшем регулярном чемпионате проводил на площадке по 16,0 минуты, собирая коллекцию из 7,5 очка, 4,2 подбора, 0,9 блок-шота, 0,8 передачи и 0,4 перехвата в среднем за игру.