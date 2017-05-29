Ашик и Ильясова готовы помочь сборной Турции на Евробаскете-2017

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Омер Ашик и форвард «Атланты Хоукс» Эрсан Ильясова заявили о желании выступить за сборную Турцию на Евробаскете-2017, сообщает Eurohoops.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Ашик принял участие в 31 матче. 30-летний центровой проводил на площадке по 15,5 минуты, собирая коллекцию из 2,7 очка, 5,3 подбора, 0,5 передачи, 0,3 блок-шота и 0,2 перехвата в среднем за игру.

Ильясова в нынешнем розыгрыше плей-офф сыграл в шести поединках. Форвард проводил на паркете по 15,0 минуты, набирал по 4,0 очка, собирал по 5,2 подбора, отдавал по 0,3 передачи, а также совершал по 0,2 перехвата в среднем за матч.