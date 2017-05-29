Макдермотт: мне всегда хотелось играть за «Оклахома-Сити»

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Дуг Макдермотт сказал, что хочет продолжить выступать за свою нынешнюю команду.

«Мне всегда нравился «Тандер». Всегда хотел играть здесь», – приводит слова Макдермотта News OK.

Напомним, что в конце февраля Дуг вместе с форвардом Таджем Гибсоном и пиком второго раунда драфта был обменян из «Чикаго Буллз» в «Оклахома-Сити» на защитников Кэмерона Пэйна и Энтони Морроу, а также центрового Жоффри Ловерня.

В текущем розыгрыше плей-офф Макдермотт проводил на площадке по 13,2 минуты, собирая коллекцию из 5,0 очка, 1,0 подбора, 0,2 передачи, 0,2 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.