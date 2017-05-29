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Паркер: «Сан-Антонио» мог взять титул, не получи я травму

29 мая 2017, понедельник. 17:26. Баскетбол

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер считает, что, не получи он травму на старте плей-офф, его клуб мог побороться за чемпионский титул. Лишившись Паркера и Кавая Леонарда, «Спёрс» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в финале конференции.

«Понятно, что сейчас у меня трудные времена. Первым ощущением после травмы было разочарование. Я хорошо играл, и мы могли дойти до конца, взять титул. Такие возможности на выдаются по тысяче раз за карьеру.

Сезон шёл, как мы и ожидали. Разработанный нами с Грегом Поповичем план, который вёл меня по сезону с 25 минутами игры за матч, работал как часы", — приводит слова Паркера L’Equipe.

Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Тони Паркер
Новости. Баскетбол
29 мая 2017, понедельник
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