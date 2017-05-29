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Единая лига ВТБ оштрафовала «Химки» на 300 тыс. за критику судей Шведом

29 мая 2017, понедельник. 17:36. Баскетбол

Единая лига ВТБ оштрафовала подмосковные «Химки» на 300 тыс. рублей за критическое высказывание атакующего защитника Алексея Шведа в адрес арбитров. Швед был недоволен работой судей в концовке второго матча полуфинальной серии с «Зенитом» (89:92) — с его точки зрения, неверные решения арбитров сказались на результате матча.

«В понедельник прошло заседание директората Единой лиги ВТБ. За нарушение пункта регламента 58.2.4 было принято решение оштрафовать клуб „Химки“ на 300 тыс. рублей», — приводит заявление лиги ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки Алексей Швед
Новости. Баскетбол
29 мая 2017, понедельник
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